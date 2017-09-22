Тернополян запрошують законним шляхом довести своє право на чисте повітря та здоров’я

Громадські організації нашого міста, які входять до коаліції «Тернопільський центр реформ», закликають мешканців міста прийти 24 вересня на громадські слухання щодо котелень на торфі. Коаліція проти забруднення навколишнього середовища та ігнорування думки тернополян, які мешкають поруч з уже переобладнаними під торф котельнями.

Ми засуджуємо дії осіб, які переслідують власні інтереси замість того, аби зважати на думку містян, – йдеться у заяві активістів.

Реалізація комунальним підприємством ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» проектів, пов’язаних із будівництвом, введенням в експлуатацію та експлуатацією теплогенеруючих установок, призначених для виробництва теплової енергії з використанням торфу, викликало значну хвилю протестів членів громади Тернополя. Зокрема мешканців прилеглих до вже переобладнаних котелень. Вони скаржаться на шум, пил, дим від згоряння торфу, викиди, які не проходять відповідну фільтрацію.

При згорянні торфу виділяються сполуки вуглецю, сірки та азоту. Тому робота торф’яних котелень може призвести до значного підвищення захворюваності тернополян на серцево-судинні патології, захворювання органів дихання, тощо.

Окрім того, поява приватного монополіста на ринку теплопостачання міста загрожує необґрунтованим підвищенням тарифів на опалення для його мешканців та установ.