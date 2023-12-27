Кожен житель Тернопільщини може отримати якісну реабілітаційну допомогу в медичних закладах області

Особлива увага приділяється реабілітації військових.

За 2023 рік в області проліковано понад 16 тис. військовослужбовців, з них – реабілітаційну допомогу надали 3530 бійцям.

На сьогодні реабілітаційну допомогу можна отримати у 8 лікарнях краю, 4 з них увійшли до спроможної мережі.

Також 15 закладів охорони здоров’я вже подали пропозицію на контрактування з НСЗУ за пакетами “Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах” та “Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах”.

Окрім того, багато військових з Тернопільщини, проходять реабілітацію в закордонних клініках.

Щира подяка всім лікарям та реабілітологам, які відновлюють здоров’я наших захисників, як фізичне, так і психічне.