Кременеччина скорбить – на щиті зустріли захисника-солдата Віталія Мазурка

Кременеччина скорбить – на щиті зустріли захисника-солдата Мазурка Віталія Сергійовича, 8 лютого 1985 року народження, жителя с.Богданівка Кременецької міської територіальної громади.

Механік-водій 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти військової частини А**** Віталій Мазурок загинув 3 травня 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!

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