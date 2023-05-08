У Тернополі п’яний водій влаштував ДТП

За минулі вихідні патрульні виявили 15, ймовірно, нетверезих водіїв❗️

Один з таких водіїв, спричинив дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих на вулиці Миколи Карпенка. Керуючи автомобілем Skoda, чоловік порушив ПДР та допустив зіткнення з автомобілем BMW.

Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Всі адмінматеріали, складені на нетверезих водіїв, патрульні направили до суду.

Кермуйте відповідально.