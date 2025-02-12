Кременець: рятувальна операція в умовах небезпеки

Вечір у Кременці порушив тривожний сигнал – у багатоповерхівці на вул. Київській, спалахнула пожежа. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі, а густий дим швидко поширився під’їздом, загрожуючи мешканцям верхніх поверхів. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події негайно вирушили рятувальники ДСНС. Попри щільне задимлення, обмежену видимість і загрозу отруєння чадним газом, вони діяли чітко і професійно. Першочергове завдання – порятунок людей, які не могли самостійно вибратися.

Завдяки оперативним діям рятувальників:

🔹 Врятовано – 6 осіб

🔹 Евакуйовано – 9 мешканців

Попередньо травмовано 3 особи, яких госпіталізовані до лікарні

Водночас тривала боротьба з вогнем – 20 квадратних метрів полум’я вдалося швидко локалізувати. О 20:07 пожежу повністю ліквідовано. Рятувальники завершують димовидалення та перевірку будинку.

Завдяки професіоналізму рятувальників вдалося запобігти трагедії. Вони знову довели: в найкритичніші моменти саме їхня рішучість і злагодженість рятує життя.