У школяра з Луцька вибухнув iPhone, він отримав опіки
У середу, 12 лютого, в одній із Луцьких шкіл в руках учня вибухнув айфон 11 про макс.
Про це Волинь24 повідомили очевидці.
Зазначається, що внаслідок вибуху смартфона лише дивом не сталася пожежа.
Учень отримав легкі опіки рук.
Що саме стало причиною вибуху iPhone, наразі невідомо. Проте, експерти зазначають, що причинами можуть стати перегрів акумулятора, механічні пошкодження, несправний або підроблений зарядний пристрій, дефекти виробництва, перевантаження акумулятора тощо.