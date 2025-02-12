У школяра з Луцька вибухнув iPhone, він отримав опіки

Що саме стало причиною вибуху iPhone, наразі невідомо. Проте, експерти зазначають, що причинами можуть стати перегрів акумулятора, механічні пошкодження, несправний або підроблений зарядний пристрій, дефекти виробництва, перевантаження акумулятора тощо.