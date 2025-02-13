Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Петро Фіголь з Тернопільщини

Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Кізомис Херсонської області, в ході активних бойових дій з відбиття збройної агресії рашистських нелюдів, загинув Фіголь Петро, – повідомила цю трагічну новину його дружина Наталя на своїй сторінці у Фейсбук.

Зі слів пані Наталії, їй зателефонував командир 150-ї ОМБР, де служив Петро, підтвердивши його загибель. На 99,9 відсотка зійшлися аналізи ДНК з доньчиними.

Наприкінці листопада минулого року дружині прийшло сповіщення з Чортківського РТЦК та СП про те, що її чоловік, командир інженерно-саперного взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4935 старший лейтенант Фіголь Петро Миронович, призваний до лав Збройних Сил України 22 січня 2024 р., виконуючи бойове завдання, безвісти зник 16 листопада 2024 року.

Майже три місяці рідні жили надією, що прийде бодай якась втішна звістка. Може, в полоні? Може… На жаль…

Днями тіло Героя привезуть на рідну Чортківщину. Поховають Петра Фіголя у Білобожниці.