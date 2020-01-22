Кременецький музей розпочинає власне дослідження іконографії Кременцю

Одним з важливих чинників цього проекту є дослідження в музейних, архівних та наукових установах Республіки Польщі.

Завдячуючи гранту Houseofeurope, директор Андрій Левчук 19 січня відбув у довготривале відрядження до таких польських міст як Краків, Вроцлав, Варшава, Гданськ та Перемишль.

21 січня було проведено декілька робочих зустрічей у Національному музеї Кракова (найстаріший музей Польші, 1879р.) та Музеї фотографії в Кракові (входить до 50-ти найкращих музеїв світу). А також було підписано два договора міжнародної співпраці з товариством іноваційним “Одін” та бюро промоції польського мистецтва “Галерея Лабірінт №2”.



На світлині директор музею Андрій Левчук та директор Музею фотографії у Кракові Марек Швіца, після обговорення подальшої співпраці.