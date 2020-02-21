Особу водія, який збив чоловіка на Кременеччині, встановили

За кілька годин після смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася в селі Білокриниця Кременецького району, водій-втікач сам зателефонував на лінію “102” Дубенської поліції.

Чоловік повідомив, що причетний до автопригоди на Тернопільщині, але після того, як збив чоловіка, злякався, не зупинився, а втік.

Підозрюваний – житель Дубенського району, 1985 року народження. Він каже, що було темно, а пішохід раптово вийшов на дорогу за межами пішохідного переходу та вдарився об праве дзеркало автомобіля. Про те, що пішохід помер, дізнався через соціальні мережі і повідомив про свою причетність до нещастя місцевим правоохоронцям. Чоловік на момент автопригоди був тверезим.

Нагадаємо, 20 лютого на проїжджій частині дороги водій одного з автомобілів побачив тіло чоловіка. Загиблий – сімдесятивосьмилітній житель Кременеччини.

Правоохоронці звертаються до водіїв, не залишати місце ДТП, оскільки навіть тоді, коли аварія трапляється не з вашої вини, вас автоматично вважатимуть винним. Є камери відеоспостереження, реєстратори в транспортних засобах, які можуть оправдати вас, як водія. Втеча з місця аварії лише погіршує ситуацію.

Залишати на місці автопригоди людей у безпорадному стані без допомоги — це злочин, тому «водій-втікач» повинен розуміти, що за такий вчинок його можуть притягнути до відповідальності згідно частини 1 статті 135 КК України, де зазначається наступне: завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаємо не потрапляти в ДТП, а у випадку, якщо все ж стали її учасником — не намагатись залишити місце ДТП, а діяти згідно встановлених норм чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області