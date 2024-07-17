Купатися на водних об’єктах чортківської громади заборонено

Чортківська міська рада нагадує громадянам про заборону на масовий відпочинок на водних об’єктах на літній період, оскільки водні об’єкти, що знаходяться в межах території громади, не мають облаштованих пляжів та не відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».