Купатися на водних об’єктах чортківської громади заборонено
Чортківська міська рада нагадує громадянам про заборону на масовий відпочинок на водних об’єктах на літній період, оскільки водні об’єкти, що знаходяться в межах території громади, не мають облаштованих пляжів та не відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».
З початку 2024 року на водоймах Тернопільської області загинуло вже 24 людини, з них – 4 дітей. Причиною трагічних випадків є банальна людська недбалість: купання у нетверезому стані, купання у недозволених місцях.