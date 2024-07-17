За місяць у Тернополі може розпочатися навчання в школах

У Тернопільській міській раді кажуть, що найближчим часом дадуть таки можливість місцевим мешканцям проголосувати за нову дату початку навчального року.



9 липня Тернопільська міська рада оприлюднила голосування, що мало тривати до 17 липня щодо можливості початку нового навчального року для школярів громади уже 19 серпня. На момент запуску 80 відсотків тернополян були проти початку нового навчального року 19 серпня, а 20 відсотків були за.



Та станом на сьогодні сторінка голосування не активна, віддати свій голос неможливо.



У мерії пояснили – стався збій і голосування буде продовжене.

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