У райцентрі на Тернопільщині встановили головну ялинку, заввишки 12 метрів

Хоча до новорічних свят залишилося ще півмісяця, проте підготовка триває повним ходом. Вулиці Тараса Шевченка та Степана Бандери комунальники одягають у світлову ілюмінацію, а на площі Героїв Євромайдану вже встановили головну ялинку, котра тішитиме чортків’ян та гостей міста протягом зимових свят.

До слова, новорічну красуню безкоштовно подарувало місту ОСББ «Козеріг», що по вул. Січинського, 11. Ялинка вже не перший рік заважала деяким мешканцям. Зрізати дерево довелось через те, що воно майже повністю перекривало доступ світла в деякі квартири. Була створена відповідна комісія. У квартирах робили замір освітленості, котрий підтвердив низький показник. Вирішили не зрізати ялинку навесні чи влітку, а почекати до зими та подарувати її місту.