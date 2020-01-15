Лікарі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини Тернопільщини отримують сучасні автомобілі високої прохідності

Продовжуючи реформи децентралізації та галузі охорони здоров’я, започатковані ще у 2016 році, вже третій рік поспіль, починаючи з 2017 року, Тернопільська область реалізовує проект з підтримки первинної ланки системи охорони здоров’я.

Для 155 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини області придбано сучасні високої прохідності автомобілі на суму 68 мільйонів гривень. Зазначені машини використовуватимуться для обслуговування сільського населення.

Голова обласної ради Віктор Овчарук нещодавно передав ключі від автомобілів амбулаторіям Мельнице-Подільської ОТГ Борщівського району.

Також днями у Тернополі очільником обласної ради було передано 62 автомобілі лікарям загальної практики – сімейної медицини Бережанського (4), Збаразького (16), Зборівського (8), Козівського (6), Підволочиського (12), Теребовлянського (9), Тернопільського (7) районів, ще раніше, 4 січня, відбулось вручення 70 автомобілів лікарям загальної практики – сімейної медицини Борщівського (14), Бучацького (9), Гусятинського (12), Заліщицького (10), Монастириського (7), Підгаєцького (3), Чортківського (15) районів.

Віктор Овчарук зазначив: « Ще з 2018-го року 85 закладів сільської медицини нашої області отримали таку автотехніку, що дало можливість швидко надавати медичну послугу, вчасно доїхати до пацієнта. Відтак це не просто полегшило сільським лікарям виконання професійних обов’язків, а насамперед – зберегло здоров’я та навіть життя тисячам тернополян – мешканцям сільської місцевості.

Тому маємо наголосити, що лише при наявності необхідного технічного забезпечення у кожному нашому закладі охорони здоров’я можна говорити про успішне впровадження медичної реформи в краї.

Таким чином ще три роки тому було впроваджено в дію ініціативу, котра сьогодні, зреалізувалась у конкретні автомобілі для сільських амбулаторій для комфортабельного пересування лікаря загальної практики – сімейної медицини у найвіддаленіші села нашого краю.

Тернопільська обласна рада не обмежилася на цьому. Тож нагадаю, що на початку 2019 року депутатський корпус скерував 100 млн. грн. на придбання автомобілів для екстреної медичної допомоги. На сьогодні вже закуплено 42. Невдовзі їх передадуть у районні центри. А це також сприятиме швидкому і якісному наданню медичної послуги тим, хто її потребує невідкладно. Тож наголошую, що депутатський корпус обласної ради послідовно впродовж усієї каденції ( а це вже п’ятий рік поспіль) впроваджує у життя ліпші проекти та ініціативи у рамках започаткованих у 2016 році реформ”.