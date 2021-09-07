Чи є на надія, що сяде один з найодіозніших чиновників Тернопільської міської ради?

Василь Бесага – головний архітектор міста Тернополя, один з найодіозніших чиновників Тернопільської міської ради – постане перед судом. Про це повідомляє депутат міської ради від “Сили людей” Іван Ковалик.

Для Прокуратури Тернопільської області та Головного управління Національної поліції – це безпрецедентний вчинок. Роками Сергій Надал вміло захищав своїх підопічних перед правоохоронною системою, щедро розраховуючись з її керівництвом – елітною нерухомістю, земельними ділянками, грошима, – каже депутат.

До цього епізоду були десятки перспективних кримінальних проваджень, але через вище описані причини справи так і не доходили до суду. Чи є надія на те, що суд прийме справедливе законне рішення??? Так, є! Але ця надія дуже невелика, зважаючи на стан судової системи в нашому місті та Україні загалом.

За словами Івана Ковалика, тільки публічність і прозорість даного процесу може в майбутньому захистити нашу громаду від реалізації земельних оборудок, що завдають колосальних збитків бюджету міста та призводять до того стану забудови, яка є на даний час.

5 березня на сесії Тернопільської міської ради я звертався до депутатів відсторонити Василя Бесагу від виконання обовязків, оскільки обвинувачення були і залишаються дуже вагомими і це нормальна світова практика у таких випадках відсторонювати чиновників на час проведення слідства. Тоді депутати, за проханням Сергія Надала, не підтримали відсторонення головного архітектора Тернополя.