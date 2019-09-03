Лісівники Тернопільщини в десятці кращих в Україні

30 серпня 2019 року на базі ДП «Тетерівське лісове господарство», що на Київщині, відбулися 22-і Всеукраїнські конкурс – змагання вальників лісу.

Цього року за звання кращого лісоруба змагалися 33 учасники з 24-х команд (21 команда від обласних управлінь та 3 команди від виробників бензомоторних пил).

Тернопільщину представляв вальник лісу Скала-Подільського лісництва ДП “Чортківське лісове господарство” Ілля Навотний. Також на змаганнях від Тернопільщини були присутні представники обласного управління — заступник начальника Любомир Ничка та начальник відділу лісових ресурсів та економіки Юрій Кравець.

Змагання проводилися на відкритій території та зібрали чимало глядачів, які отримали масу задоволення та позитивних вражень від спостереження за роботою справжніх професіоналів, що віртуозно володіють лісовою технікою.

Змагання вальників проводилися за діючими правилами Міжнародної асоціації вальників лісу ( IALC).

Учасники конкурсу змагалися у п’яти номінаціях: звалюванні дерев, заміні пилкового ланцюга бензопили, комбінованому і точному розпилюванні колод та обрізуванні гілок.

Конкурс проходив в теплій, дружній атмосфері. Учасники показали свою вправність, а всі присутні отримали чергову нагоду поспілкуватись з колегами, ознайомитись з новими зразками обладнання від підприємств партнерів.

Змагання було захоплюючим, напруженим, цікавим. Конкурсанти були особливо зосередженими, зібраними! Кожен хотів показати максимальний результат.

Перші два етапи змагань для лісоруба з Тернопільщини пройшли досить успішно. У вправі по обрізуванні гілок він посів високе 7 місце та виконав вправу за 25 секунд.

Другим етапом змагань було звалювання дерев. Даний етап викликав найбільший інтерес серед всіх учасників та представників команд, оскільки дає можливість отримати найбільшу кількість балів — 660. Учасник повинен протягом трьох хвилин, дотримуючись усіх правил техніки безпеки повалити дерево на вказану точку приземлення (кілок). Ілля до цього етапу підійшов максимально зосереджено та завдяки міцним нервам, відшліфованим навикам, твердій руці, високому професіоналізму і майстерності зумів звалити дерево в лічених сантиметрах від кілка і отримав за даний етап 618 балів і посів 4 місце по етапу.

Впродовж наступних двох етапів: заміні пилкового ланцюга та комбінованому розпилюванні колод Ілля йшов в загальному заліку на 5-6 позиціях.

Проте останній етап точне розкряжування виявився менш вдалим за інші.

У підсумку за результатами змагань Ілля Навотний потрапив у число десяти кращих лісорубів України, посівши почесне 10 місце.

Ілля не вперше представляв Тернопільщину на Всеукраїнських змаганнях, він рухається з кожним роком все далі та кожного разу він покращує свій результат та наближається до обріяної трійки переможців. Отож будемо в очікуванні на наступні змагання.

На завершення змагань представники Держлісагенства та Товариства лісівників України подякували всім учасникам змагань та заохотили їх винагородами, а переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.

Також до привітань долучилися спонсори змагань — представники від фірм виробників бензомоторних пил. Які нагородили всіх учасників цінними подарунками, – повідомляє прес-служба Тернопільського ОУЛМГ.