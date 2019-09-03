На Тернопільщині жінка обгоріла при спалювані сміття

Неприємна подія трапилася 30 серпня в с. Серетець Зборівського району.Близько 19.00 годин 62-річна місцева жителька спалювала на власній присадибній ділянці суху траву та внаслідок власної необережності отримала опіки. Її терміново доправили в Зборівську районну лікарню, де встановлено наступний діагноз: «Термічні опіки тіла 7%».

Зважаючи на непоодинокі випадки спалювання сміття та сухої рослинності, тернопільські рятувальники нагадують про небезпеку, на яку наражаються люди внаслідок пожеж в природних екосистемах.

Шкода від спалювання сміття, а також сухої трави, листя та інших рослинних залишків різностороння та має багато негативних наслідків, зокрема для здоров’я.

Адже разом з димом у людські легені потрапляють різноманітні токсичні, шкідливі для здоров’я хімічні речовини, що виділяються в процес горіння, зокрема сполуки свинцю, ртуті і інших важких металів. Основним складником диму є – монооксид вуглецю або чадний газ – потенційно смертельне небезпечне з’єднання, оскільки надзвичайно легко засвоюється гемоглобіном крові, блокуючи доставку кисню до тканин організму. Серце починає працювати з більшим навантаженням, що посилює небезпеку загострення кардіологічних захворювань. У поєднанні з іншими забруднювачами, такими як промислові викиди або вихлопні гази, токсична дія чадного газу значно зростає.

Інші забруднювачі – іррітанти, на які може не звернути увагу людина з хорошим здоров’ям, серйозно погіршують стан людей, хворих астмою, хронічним бронхітом або схильних до гострих респіраторних захворювань. Вони подразнюють чутливі нервові закінчення в бронхах, що викликає бронхоспазм – різке стиснення бронхів, що призводить до задухи.

У сирі, туманні дні, мікрочастинки, з яких складається дим, міцно зв’язуються з парами води, утворюючи «смог», який особливо шкодить органам дихання.

Вироби на основі полівінілхлориду (ПВХ), наприклад, обрізки лінолеуму, деякі види упаковки, іграшки, предмети з шкірозамінника, тканини, покриті полімерною плівкою, залишки ізольованого електричного кабелю та інші при горінні утворюють цілий ряд вкрай небезпечних токсикантів. Кожен, хто наважується спалювати в багатті відходи, а особливо ті, що містять ПВХ, наражає на небезпеку дії цієї небезпечної хімічної сполуки не лише власне, але й здоров’я навколишніх.

Іншим джерелом небезпечних продуктів горіння є синтетичні матеріали, що містять азот, наприклад, нейлон, деякі акрили і поліуретанові піни, які широко використовуються для набивання диванів, крісел і матраців, а іноді для виготовлення килимків на поролоновій підкладці. Всі ці предмети є причиною великого числа смертельних випадків при пожежах – через отруєння ціанідами, які утворюються при горінні.

Синтетичні матеріали, які є чистими вуглеводнями, такі як поліетилен, поліпропілен і полістирол, не заподіюють великої шкоди, якщо горять при високій температурі – вони просто перетворюються на вуглекислий газ і водяну пару. Але температури багаття для цього не достатньо – ці матеріали найчастіше поволі тліють, утворюючи щільний чорний дим, що містить канцерогенні вуглеводні і акролеїн.

При спалюванні ДСП, ДВП і фанери, які містять великі кількості смол формальдегідів, при горінні виділяються шкідливі речовини – цианіди і формальдегіди.