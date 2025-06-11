Літо можливостей: топ вакансій від служби зайнятості Тернопільщини

У Тернопільській області актуальними є 2 тис. вакансій. Найбільше роботодавці шукають: водіїв, продавців, підсобників, вантажників, кухарів, бухгалтерів, швачок, а також лікарів та медсестер/медбратів.

У ТОП вакансій за розмірами зарплат увійшли:

Ø 41-50 тис. грн – водії автотранспортних засобів (на деяких підприємствах);

Ø 35-40 тис. грн – шліфувальник; бетоняр; інженер з транспорту; монтажники; головний бухгалтер; інженер-конструктор; електрогазозварники; оператор лазерної установки з програмним керуванням;

Ø 30-32 тис. грн – складальник електричних машин та апаратів; оператор верстатів з програмним керуванням; ливарники пластмас; слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів; слюсарі-ремонтники; начальник виробництва; агроном; керуючий відділенням; слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування; лаборант (біологічні дослідження); інженер-будівельник; тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; електрогазозварники;

Ø 25,1-30 тис. грн – електрик цеху, начальник відділу охорони праці; інженер-енергетик; продавець-консультант; фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; вантажники; підсобний робітник.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

Окремі категорії пропозицій роботи:

ü вакансії з житлом (34 пропозиції. Потрібні електрик цеху, електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст крана (кранівник), молодші медичні сестри (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.), начальники зміни (промисловість), начальник цеху, оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, офіс-адміністратор, охоронник, підсобні робітники, слюсарі-ремонтники, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, швачка),

ü вакансії сил оборони (80 пропозицій: розвідник підрозділу ударних БПЛА; майстер БПАК; стрілець, помічник гранатометника; водій категорії В, С; сапер підрозділу забезпечення; майстер, вибухотехнік; кулеметник; медична сестра; санітар; офіцер-командир мінометного взводу; офіцер-командир взводу; розвідник; снайпер; бойовий медик; стрілець-зенітник; номер обслуги ППО та ін.);

ü вакансії для ветеранів /ветеранок (148 пропозицій: складальник електричних машин та апаратів; тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва; агроном; мельник; варник; слюсар аварійно-відновлювальних робіт; укладальник-пакувальник; бухгалтер; слюсар-ремонтник; водвй автотранспортних засобів; електрик дільниці; лікарі різних спеціалізацій та ін.).

Усі ці вакансії можна знайти на Єдиному порталі вакансій (https://www.dcz.gov.ua/job), де є майже 5 тисяч пропозицій роботи у Тернопільській області.

За детальнішою інформацією зверніться у зручний для Вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756