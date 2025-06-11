Єдина від Тернопільщини: школярка Владислава Махніцька на “Олімпіаді геніїв” у США

У червні цього року одинадцятикласниця Заліщицької державної гімназії Владислава Махніцька стала єдиною школяркою з Тернопільської області, яка увійшла до складу національної делегації України на престижному міжнародному конкурсі Genius Olympiad в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк).

Genius Olympiad — це не просто ще один конкурс. Це одна з наймасштабніших у світі платформ для талановитих молодих науковців, митців, винахідників і активістів, які працюють над екологічними проблемами планети. Щороку учасники з понад 70 країн представляють свої проєкти в таких категоріях, як наука, мистецтво, технології, бізнес, публічна промова і навіть музика. В Україні цього року лише 33 школярі отримали можливість змагатися на цьому форумі, і Владислава — єдина представниця нашої області.

Владислава — учениця 11 класу, яка з дитинства захоплюється наукою та творчістю. Її проєкт, який вона захищає на Genius Olympiad, присвячений вирішенню важливої екологічної проблеми. Хоча точна тематика не розголошується, участь у такому престижному конкурсі вже є підтвердженням високого рівня знань і досліджень дівчини.

Перед від’їздом до США Владислава разом із українською делегацією вирушила з Києва на спеціальному потязі «GENIUS express», що символічно підтримує молодих науковців і їхню дорогу до успіху. Цей поїзд супроводжували музичні виступи, натхненні мелодіями Шопена, та теплі зустрічі з рідними і педагогами.

Для Тернопільщини та особисто для Владислави цей конкурс — унікальний шанс представити регіон і країну на світовому рівні, обмінятися ідеями з ровесниками з усього світу і набути безцінного досвіду, який допоможе їй у майбутньому.

Організатори Genius Olympiad підкреслюють, що участь у конкурсі стимулює молодь до пошуку інноваційних рішень у сфері екології та науки, а також сприяє формуванню майбутніх лідерів у різних галузях. Учасники отримують можливість презентувати свої ідеї провідним фахівцям та представникам академічного світу США.

Владислава вже неодноразово доводила, що вона — активна і цілеспрямована особистість, яка гідно несе звання української школярки з Тернопільщини на міжнародній арені. Пишаємось нашою талановитою землячкою і бажаємо їй нових звершень, яскравих перемог і гідного представлення України на Genius Olympiad!