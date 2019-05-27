Лише дев’ять з майже 1800 препаратів «Метадон-ЗН» можуть отримати мешканці Тернопільщини
Лише дев’ять з майже 1800 курсів препаратів «Метадон-ЗН» для проведення замісної підтримувальної терапії можуть отримати мешканці Тернопільщини. Про це повідомляють в МОЗ України.
24 травня МОЗ України затвердило Наказ №1177 «Про затвердження графіків графіків розподілу лікарського засобу «Метадон-ЗН» (метадону гідрохлорид) для проведення замісної підтримувальної терапії».
Це означає, що ще 1 793 нових пацієнтів зможуть вступити до програми замісної підтримувальної терапії та розпочати лікування.
Найближчим часом до регіонів поїдуть 1 793 курсу препарату, закупленого за кошти Глобального Фонду.
Нижче наведено, скільки річних курсів отримає кожен регіон:
Вінницька область – 50 курсів
Волинська область – 20 курсів
Дніпропетровська область – 170 курсів
Донецька область – 85 курсів
Житомирська область – 20 курсів
Запорізька область – 111 курсів
Івано-Франківська область – 71 курс
Кіровоградська область – 200 курсів
Львівська область – 31 курс
Місто Київ – 300 курсів
Київська область – 30 курсів
Миколаївська область – 130 курсів
Одеська область – 170 курсів
Полтавська область – 100 курсів
Рівненська область – 40 курсів
Тернопільська область – 9 курсів
Харківська область – 102 курси
Херсонська область – 30 курсів
Хмельницька область – 30 курсів
Черкаська область – 30 курсів
Чернігівська область – 64 курси