Лише дев’ять з майже 1800 препаратів «Метадон-ЗН» можуть отримати мешканці Тернопільщини

Лише дев’ять з майже 1800 курсів препаратів «Метадон-ЗН» для проведення замісної підтримувальної терапії можуть отримати мешканці Тернопільщини. Про це повідомляють в МОЗ України.

24 травня МОЗ України затвердило Наказ №1177 «Про затвердження графіків графіків розподілу лікарського засобу «Метадон-ЗН» (метадону гідрохлорид) для проведення замісної підтримувальної терапії».

Це означає, що ще 1 793 нових пацієнтів зможуть вступити до програми замісної підтримувальної терапії та розпочати лікування.

Найближчим часом до регіонів поїдуть 1 793 курсу препарату, закупленого за кошти Глобального Фонду.

Нижче наведено, скільки річних курсів отримає кожен регіон:

Вінницька область – 50 курсів

Волинська область – 20 курсів

Дніпропетровська область – 170 курсів

Донецька область – 85 курсів

Житомирська область – 20 курсів

Запорізька область – 111 курсів

Івано-Франківська область – 71 курс

Кіровоградська область – 200 курсів

Львівська область – 31 курс

Місто Київ – 300 курсів

Київська область – 30 курсів

Миколаївська область – 130 курсів

Одеська область – 170 курсів

Полтавська область – 100 курсів

Рівненська область – 40 курсів

Тернопільська область – 9 курсів

Харківська область – 102 курси

Херсонська область – 30 курсів

Хмельницька область – 30 курсів

Черкаська область – 30 курсів

Чернігівська область – 64 курси

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