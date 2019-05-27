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У Хоросткові змагалися богатирі

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25 травня у Хоросткові (парк “Воля” ) відбувся ІІ обласний турнір з богатирського багатоборства серед команд учасників АТО і ООС, присвячений пам’яті всіх загиблих під час АТО та ООС воїнам.

На турнір приїхали команди з Харківської, Київської, Івано-Франківської та Тернопільської областей і з м.Тернопіль.

Змагались у спеціальних вправах, які зазвичай виконують спортсмени на “Богатирських іграх” – перекидали колесо вагою більш ніж 200 кг, переносили колоди (валізи) вагою по 65 км, підіймали колоду вагою 65 кг, підіймали каміння, перетягували канат та змагались в армреслінгу (по бажанню).

Олена Мудра 

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