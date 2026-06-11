«Людей почали звозити ще вночі»: Богоявленський монастир у Кременці досі не повернули державі

Релігійна організація УПЦ МП не виконує рішення суду про повернення у користування держави комплексу споруд Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині.

Про це кореспондентці Укрінформу повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

“Сьогодні я як директор заповідника, на балансі якого перебуває монастир, разом із двома представниками виконавчої служби відвідали Свято-Богоявленський монастир для перевірки виконання судового рішення щодо повернення комплексу споруд Богоявленського монастиря у повне управління заповідника. Коли ми прийшли на територію пам’ятки, то побачили близько сотні агресивно налаштованих людей, які, ймовірно, очікували провокацій або ж самі готували їх. Адже ще вночі у різних місцевих групах і телеграм-каналах, наближених до УПЦ МП, поширювали інформацію про примусове виселення з монастиря, тож ці люди, яких ми зустріли на території пам’ятки, почали збиратися і з’їжджатися ще з ночі”, – зазначив Ільчишин.

За його словами, люди з натовпу, більшість яких були старшого віку та неповнолітні, вигукували різні образи і прокльони, говорили, що їм заважають молитися, хоча храм був відчинений і їм не створювали жодних перешкод. Також деякі із присутніх на уточнюючі запитання відповіли, що вони не місцеві.

“Ми можемо лише здогадуватися на користь кого підготували цю масовку і для чого збирали людей, адже молитися у храмі ніхто не забороняє, жодних перешкод не створює. Ми лише просимо дотримуватися закону”, – зауважив Ільчишин.

Директор заповідника та представники виконавчої служби вже вдруге відвідують пам’ятку, щоб перевірити виконання судового рішення та поспілкуватися з керівництвом монастиря.

“Черниці нам сказали, що керівництва на місці немає. Ми попросили номер телефону, але нам відмовилися його надати. Після рішення суду про повернення пам’ятки у власність держави вже минув понад місяць, але настоятелька монастиря взагалі не йде на контакт, щоб розпочати діалог про передачу споруд”, – підкреслив Ільчишин.

Він додав, що релігійна організація УПЦ МП подала касацію на рішення Західного апеляційного господарського суду, але це не зупиняє виконавче провадження щодо повернення монастиря у власність держави.

Як повідомляв Укрінформ, Західний апеляційний господарський суд постановив зобов’язати релігійну організацію УПЦ МП повернути у користування держави комплекс споруд Богоявленського монастиря у Кременці. Це пам’ятка архітектури національного значення, яка перебувала у безоплатному користуванні Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ МП. Термін дії договору безоплатного користування закінчився у вересні 2023 року.

За даними Кременецько-Почаївського заповідника, судовий розгляд справи тривав майже три роки, що було зумовлено активним використанням стороною відповідача процесуальних інструментів, спрямованих на затягування процедури. Загалом відбулося понад 40 судових засідань.