Транспорт, трансформатор та сміття: 5 пожеж за добу на Тернопільщині!
Минулої доби наші підрозділи працювали на ліквідації різнопланових загорянь. Завдяки швидким діям вогнеборців вдалося запобігти значним збиткам.
🔹 Транспорт та спецтехніка: у селі Крогулець рятувальники відстояли від вогню комбайн (горіло 2 кв. м), а в селі Івачів Горішній ліквідували пожежу легкового автомобіля.
🔹 Електрообладнання: у Байківцях оперативно приборкали займання вуличного трансформатора.
🔹 Сміття та екосистеми: вдень загасили 100 кв. м сміття, а надвечір ліквідували пожежу стовбура дерева у Великих Бірках.
🛑 Звертаємо вашу увагу на безпеку в побуті! Хоча минулої доби житловий сектор не горів, рятувальники нагадують: пожежу легше попередити.
‼️Вимикайте електроприлади перед виходом з дому.
‼️Не перевантажуйте подовжувачі.
‼️Не залишайте їжу на увімкненій плиті без нагляду.
‼️Ваша уважність — це ваша безпека. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101!