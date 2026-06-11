Транспорт, трансформатор та сміття: 5 пожеж за добу на Тернопільщині!

Минулої доби наші підрозділи працювали на ліквідації різнопланових загорянь. Завдяки швидким діям вогнеборців вдалося запобігти значним збиткам.

🔹 Транспорт та спецтехніка: у селі Крогулець рятувальники відстояли від вогню комбайн (горіло 2 кв. м), а в селі Івачів Горішній ліквідували пожежу легкового автомобіля.

🔹 Електрообладнання: у Байківцях оперативно приборкали займання вуличного трансформатора.

🔹 Сміття та екосистеми: вдень загасили 100 кв. м сміття, а надвечір ліквідували пожежу стовбура дерева у Великих Бірках.

🛑 Звертаємо вашу увагу на безпеку в побуті! Хоча минулої доби житловий сектор не горів, рятувальники нагадують: пожежу легше попередити.

‼️Вимикайте електроприлади перед виходом з дому.

‼️Не перевантажуйте подовжувачі.

‼️Не залишайте їжу на увімкненій плиті без нагляду.

‼️Ваша уважність — це ваша безпека. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101!