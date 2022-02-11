«Люкс-торпеда» повертається на Тернопільщину», – так сповістила народна депутатка України Євгенія Кравчук про те, що з 28 лютого легендарний потяг поїде тестовим маршрутом «Львів – Тернопіль – Чортків – Заліщики – Чернівці – Коломия». Поїздка зі Львова до Чернівців триватиме 6 годин.

Зі Львова потяг вирушатиме о 07:17, з Тернополя – о 09:10, з Чернівців – о 13:33. Прибуття до Коломиї о 14:34.

З Коломиї виїзд о 16:03, з Чернівців – о 17:12, з Тернополя – о 21:38. До Львова потяг прибуває о 23:27.

Знаменита «Люкс-торпеда» почала курсувати через Тернопіль влітку 1936-го. Це був моторний експрес-потяг, що нагадував лімузин. Незабаром нова «Люкс-торпеда» (яка, до слова, виготовлена в Україні) вирушить у подорож.