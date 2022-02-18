Негода на Тернопільщині: у Козові вітер зірвав дах

В містечку Козова шквальний вітер зірвав дах будинку. Як розповіли місцеві мешканці у “Фейсбуці”, сильний вітер зірвав частину даху з будинку на вулиці Грушевського, в кому знаходиться ресторан “Червона рута”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вчора через пориви вітру до 20-ти метрів на секунду в області оголосили жовтий рівень небезпеки. Сьогодні, згідно з прогнозами гідрометцентру, вітер знову посилиться.

Рятувальники під час такої погоди рекомендують триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Джерело: Тернополяни