Померла молода жінка, котра постраждала в аварії автобуса тернопільського перевізника у Польщі

Українка Анастасія Кочеткова з Хмельницького через два місяці після ДТП померла в лікарні Перемишля (Польща).



Вона стала сьомою жертвою дорожньої аварії, яка трапилася на початку березня, передає “Сегодня“. Відзначається, що медики боролися за життя жінки, вона навіть пішла на поправку. Причини смерті медики не повідомили.



Нагадаємо, що в Польщі 6 березня поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. П’ять громадян України загинули, 35 отримали поранення. Автобус вдарився об перила на виїзді з міста, скотився з насипу і впав у канаву. Пізніше з’ясувалося, що транспортний засіб належить перевізнику з Тернопільщини.

У Польщі заявили про дивний момент перед ДТП – за кілька секунд до аварії швидкість автобуса впала до 45 км на годину – водій різко почав гальмувати.