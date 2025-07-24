На фронті загинув захисник з Тернопільщини — Іван Гелетканич

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП з сумом повідомляє про непоправну втрату: у боях за незалежність України загинув наш земляк — молодший сержант Іван Романович Гелетканич, 1970 року народження, житель села Іване-Пусте.

Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти. Та 2 серпня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, під час виконання бойового завдання, його життя обірвалося.

Вірний військовій присязі, мужній та стійкий, Іван Романович віддав своє життя за Україну, її свободу та майбутнє кожного з нас.

Надія рідних на повернення Героя живим розвіялася, як туман… Це невимовний біль і глибока втрата, яку неможливо передати словами. Смерть найріднішої людини — важке випробування для кожної сім’ї, і ми щиро поділяємо це горе з близькими загиблого.

Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам’яті, у серцях тих, кого захищали.

Вічна слава та шана Українському Воїну!

Нехай Господь прийме його душу в оселі праведних.

Слава Україні! Героям слава!