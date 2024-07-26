Майже 2,3 млн грн надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини за місця для паркування транспортних засобів

Упродовж шести місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області від платників надійшло 2млн 276,4 тис. грн збору за місця для паркування транспортних засобів.

Зокрема, фізичні особи – платники податків за січень-червень 2024 року сплатили понад 1,2 млн грн збору за місця для паркування, а юридичні особи – більше 1 млнгривень.

Нагадуємо, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.