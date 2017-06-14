Майже 2500 безробітних Тернопільщини охоплені професійним навчанням

З початку цього року професійне навчання за сприяння обласної служби зайнятості проходили майже 2,5 тисячі безробітних, у тому числі під замовлення роботодавців – 2193. Завершили навчання 2127 осіб, з них 1988 уже працевлаштовано. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Профнавчання організовувалось за 315 професіями і напрямами. Для його здійснення було укладено відповідні угоди із 5 вищими, 4 професійно-технічними навчальними закладами та 718 підприємствами, організаціями й установами.

«185 безробітних Тернопільщини навчалися на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України, що діють в Івано-Франківську та Рівному, – зазначив директор ОЦЗ. – Тут вони здобували професії манікюрника, продавця непродовольчих товарів та підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення».