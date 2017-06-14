На Тернопільщині затримали поліцейського за хабарництво

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України ( вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції ГУНП в області.

Встановлено, що поліцейський вимагав та отримав 300 доларів США неправомірної вигоди за не притягнення місцевого жителя до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.

Передача грошей відбувалась у автомобілі марки «Citroen C5», у якому проведено обшук та вилучено вищевказані кошти.

Злочин викрито спільно з працівниками СБУ, внутрішньої безпеки Нацполіції . Досудове розслідування триває.