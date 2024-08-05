Майже 4,7 млрд грн податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

Упродовж січня-липня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 4 млрд 687,2 млн гривеньподаткових платежів. Про це повідомив в.о. начальникаГоловного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромадиТернопільщини за 7 місяців цього року отримали 3 млрд 23,3млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 776,7 млн грн єдиного податку. Також на 362 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 220,8 млн грн – податок на нерухоме майно.