Майже 400 м² храму у Бобрівниках помалювали у синьо-жовті кольори

У селі Бобрівники, що на Тернопільщині, завершили ремонтні роботи в храмі Воздвиження Чесного Хреста. Як повідомив місцевий священник Іван Василенко, в рамках ремонту було виконано фарбування 400 м² будівлі, що є важливим етапом збереження духовної та культурної архітектурної спадщини для майбутніх поколінь.

Роботи було здійснено завдяки коштам, зібраним з орендарів земельних ділянок у селі, а також завдяки підтримці місцевих жителів та благодійників. «Велика подяка парафіянам, меценатам, церковному комітету та працівникам», — зазначив отець Іван.

Церква Воздвиження Чесного Хреста була збудована ще у 1890 році на місці старої святині, яку перевезли з села Олешів на Івано-Франківщині. Унікальність цього храму полягає в тому, що він був побудований без жодного цвяха.

До 1946 року парафія належала до Української греко-католицької церкви, потім, до 1961 року, а також з 1989 по 1992 рік, перебувала під контролем РПЦ. Однак у 1992 році храм та парафія повернулися до складу УГКЦ.

14 вересня місцеві жителі відзначатимуть престольний празник, який є важливою подією для громади.