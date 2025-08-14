Понад 713 млн грн податку на прибуток отримав бюджет від підприємств Тернопільщини
Податок на прибуток підприємств залишається одним із ключових джерел наповнення державного бюджету України, забезпечуючи фінансування оборонних, соціальних та економічних програм.
За підсумками січня-липня цього року підприємства Тернопільщини перерахували до зведеного бюджету 713,2 млн грн, що становить 110,8% від плану. Додаткові надходження склали майже 70 млн грн понад прогнозовані обсяги.
Структура сплачених сум:
– 540,6 млн грн – до державного бюджету (на 55,6 млн грн більше плану);
– 72,7 млн грн – до місцевих бюджетів (перевищення на 14,2 млн грн).
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшилися на 164 млн грн (+30%).
Додатково до бюджету надійшло 4,2 млн грн від частини чистого прибутку державних та комунальних підприємств, що удвічі перевищує запланований показник (+2,2 млн грн).