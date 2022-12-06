Майже 415,1 млн грн – внесок Тернопільщини на потреби армії

Упродовж січня-листопада цього року до загального фонду державного бюджету платники податків Тернопільщини перерахували майже 415,1 млн грнвійськового збору. Про це повідомив в. о. начальникаГоловного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець констатував, що порівняно з відповідним періодом минулого року надходження даного збору зросли на 75,4 млн гривень.

Лише у листопаді платники Тернопілля спрямували на потреби армії 42,9 млн грн військового збору. Приріст цього платежу до аналогічного періоду 2021 року склав 3,1 млнгрн або 8 відсотків.

Руслан Цвігун також нагадав, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, – зазначив податківець. – Тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи бюджетів, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни».

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області