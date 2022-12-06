Бережанська спільнота, шлях до успіху

Для того, щоб реалізовувати спільні ініціативи на користь громади та її жителів, у Бережанах ВПО заснували Креативний хаб спільно з місцевими громадськими організаціями та за підтримки міської ради. Синергія цих людей дала змогу утворила потужну бережанську спільноту.

Її учасники вирішили працювати по «Методиці розвитку спільнот», яка була презентована 29.09.2022 року під час онлайн – зустрічі з Іваном Омеляном.

*2021 року у Вільнюсі відбулася презентація Методики розвитку спільнот. Її укладанням займався Іван Омелян разом із Центром громадського моніторингу та аналітики. Методика сформована на основі практичного досвіду роботи із самоорганізованимиспільнотами (не радикальні, а соціально активні громадяни) інших країн.

На основі практичного і успішного досвіду роботи зі спільнотами, цю методику зараз реалізовують в територіальних громадах Україні (першою є Бережанська громада). Звісно, попередньо, методологія адаптована під український контекст.

На зустріч, із презентації методики, були запрошені активні мешканці громади, представники ГО, благодійний фонд «Карітас», активні переселенці. “Всі учасники попередньо були знайомі та певним чином пов’язані одне з одним (спільні інтереси, спільна діяльність, волонтерство, взаємодопомога)” – кажеАнна Олексів-Прокіпчак, представник бережанської спільноти. Така група людей утворилася поступово з весни 2022 року, в основному завдяки активним переселенцям та волонтерам. Періодично учасники групи організовували зустрічі та обговорення проблемних питань, які в основному були пов’язані із потребами ВПО та волонтерством.

Зараз спільнота працює над розробкою стратегічного плану діяльності, визначенням цінностей, цілей і завдань, які об’єднують людей. Втілення «Методики розвитку спільнот» дасть можливість зрозуміти чи спільнота може існувати як стале об’єднання.

Учасники спільноти вже визначили принципи та правила діяльності, виконали техніки представлені у методиці розвитку спільнот, обговорили індивідуальні та узгодили групові цінності, проаналізували основні напрямки роботи спільноти і НАЙГОЛОВНІШЕозвучили основні стратегічні цілі, над якими спільнота готова працювати.

Представники місцевих на релокованих громад: БФ Карітас-Бережани, ГО “Бережанська ініціатива”,Бережанський краєзнавчий музей, Волонтерський центр «Бережани», ГО «Бережанський Майдан»,Бережанський агротехнічний інститут, Бережанська міська рада (заступник – Марія Лук’янова, виконком – Войчишин Катерина, економічний відділ – Світлана Липна), ГО «Рідне місто», ГО «Бережанка», центр підготовки педпрацівників, ГО «Бахмат» (м. Бахмут),ГО «Український розмовний клуб «Файно» (м. Краматорськ), переселенці з ГО «Креативний Хаб Бережани».

Автор: Наталка Хамуляк

“Матеріал підготовлено у рамках проєктуКиївський Діалог: Створення в українських регіонах соціального капіталу для громадських ініціатив, орієнтованих на реформи, за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.”