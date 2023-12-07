Майже 6,4 млрд грн єдиного внеску спрямували до державних цільових фондів платники Тернопільщини

Упродовж одинадцяти місяців цього року суб’єкти господарювання області сплатили 6 млрд 373,8 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив в.о. начальникаГоловного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. Він додав, що порівняно з аналогічним періодом 2022року сплата зросла на 502,1 млн гривень.

Лише у листопаді наші краяни спрямували до бюджету 549,7 млн грн єдиного внеску.

Зауважимо, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадокбезробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботизараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний.