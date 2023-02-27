Вночі Хмельницький атаковано “шахедами”. Є жертви
Вночі у Хмельницькому приблизно о 02:15, 02:30 та о 03:10 пролунали три потужні вибухи.
У місцевих пабліках почали ширитися повідомлення, що хмельничани бачили спалахи та чули звуки, характерні для прольоту дронів-камікадзе.
Після удару безпілотника є жертви, – повідомляє міський голова Олександр Симчишин на Telegram.
💬 «На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених.
Пошкоджено низку будівель.
Триває гасіння пожеж.
P.S. Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку.
Вічна Пам’ять і Слава Героєві!»