08:48 | 27.02.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Вночі Хмельницький атаковано “шахедами”. Є жертви

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Вночі у Хмельницькому приблизно о 02:15, 02:30 та о 03:10 пролунали три потужні вибухи.

У місцевих пабліках почали ширитися повідомлення, що хмельничани бачили спалахи та чули звуки, характерні для прольоту дронів-камікадзе.

Після удару безпілотника є жертви, – повідомляє міський голова Олександр Симчишин на Telegram.

💬 «На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених. 

Пошкоджено низку будівель. 

Триває гасіння пожеж.

P.S. Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку. 

Вічна Пам’ять і Слава Героєві!»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *