Майже тисячу гектарів землі отримали учасники АТО в Тернопільській області цього року

Цього року в Тернопільській області бажання отримати землю у власність виявили 1 129 учасників антитерористичної операції та членів їх родин. Саме таку кількість заяв від військових отримали в Головному управлінні Держгеокадастру та органах місцевого самоврядування Тернопільської області.

На сьогодні учасники АТО отримали 881 дозвіл на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею 958 га. З них для ведення особистого селянського господарства 574 дозволи на загальну площу 927 га, для ведення садівництва 102 дозволи на земельні ділянки загальною площею понад 9 гектарів, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 205 дозволів площею майже 22 га.

В Тернопільській області, з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей,5 838 учасників АТО стали власниками землі. Загальна площа ділянок складає 3807 гектарів.

Землевпорядна служба області надала 126 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції. затвердили 51 проект землеустрою.

Довідково:

На сайті Держгеокадастру розміщено покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.