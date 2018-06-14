Тернопільська міська рада вдається до неправдивого висвітлення інформації?

Нещодавно на сайті Тернопільської міської ради була виставлено вбивчу інформацію про зелений Тернопіль та його шалену перспективу.

До вашої уваги: «Днями на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено проектну документацію «Схема озеленення міста», виконану Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» з метою формування комплексного озеленення територій міста в єдину систему, яка є важливим елементом планувальної структури Тернополя.»

Мусимо громаді пояснити, що не яких обговорень не було. Було одне засідання у міській раді. На якому приставники «ДІПРОМІСТО» не змогли дати чіткі відповіді на поставлені питання. Було прийняте рішення що проект буде дороблятися і буде виставлено на сайті міської ради. Після того проект ніхто з громадськості не бачив.

У інформації анонсовано- «Відповідно до «Схеми озеленення міста», нові сквери з’являться на: вул. Текстильній, вул. Спортивній, на просп. Злуки, нові зелені зони будуть облаштовані також на вул. Коновальця, вул. Стадникової, біля пам’ятного знаку Ярослава Стецька, на вул. Юності, …..

Іде відверте фальшування інформації що до реальних зелених площ. При розгляді проекту доповіли, що площа зелених зон складає 32% . У листі міському голові зроблено запит – на які дані вони спиралися. Відповідь п. Стемковського була : «Повідомляємо, що інформація щодо ступенів озеленення міста в цілому та його локальних частин у динаміці за роками тимчасово не систематизована у зв’язку із відсутністю даних технічної інвентаризації зелених насаджень»

Вказані площі на яких з’являться скверу зараз в основному є зеленими зонами. Тобто мова іде не про створення нових площ, а про благоустрий існуючих. І це усе робиться для фальшування показника реального озеленення Тернополя. Бо цій показник є дуже важливий.

Вченими нашого педагогічного університету проведена робота щодо підрахунку реальних площ зелених насаджень Тернополя. Висновок таки: «Що в урбоекосистемі м. Тернополя присутні ознаки порушення екологічної безпеки території. Для формування нульового або додатного балансу необхідно, щоб досліджувана територія продукувала 161 125 т/рік кисню, що майже на 150 тис. т більше, ніж ми маємо на сьогоднішній день.

Така ситуація пов’язана із загальним дефіцитом зелених насаджень у місті площею 918,6 га та дефіцитом лісів – 79,5 га.

В сумі під природною рослинністю у м. Тернополі зайнято – 1422,2га(24%, при нормі 40%).

Шкода, що міська рада вдається до неправдивого висвітлення інформації та імітує демократичність процесу прийняття рішень.

Це не дає змоги ставити реальні задачі.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

12.06.2018р.