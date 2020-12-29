Майже за 13 млн. грн. продали Мишковицький спиртзавод

28 грудня завершився аукціон з продажу окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” (база матеріально-технічного постачання).

За об’єкт приватизації на торгах змагалися одразу 5 учасників, а ціна об’єкта зросла зі стартових 1,2 до 12,9 млн грн, тобто у 10,8 рази.

Місце розташування об’єкта – Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., смт. Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 9г.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мишковицького МПД за вищевказаною адресою вважатиметься офіційно завершеним.