На Тернопільщині працівниця магазину імітувала крадіжку

Зловмисницю викрили працівники поліції.

Аби відвести від себе підозру, жителька Чортківського району імітувала крадіжку з магазину, в якому працювала. Проте поліцейські вивели зловмисницю на «чисту воду».

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району обікрали магазин. Невідома особа проникла до торгового закладу вночі, пошкодивши вхідні двері. З каси зникли понад 17 тисяч гривень, а з прилавків – алкогольні та тютюнові вироби.

Виїхавши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували обставини злочину. Зібрана інформація допомогла оперативно встановити особу причетну до протиправного.

У крадіжці правоохоронці запідозрили 30-річну працівницю магазину. У її помешканні знайшли речові докази: викрадені гроші та товар. Під час спілкування з поліцейськими жінка помітно нервувала та плуталася у власних показах. Проте поліцейські викрили її у брехні.

Підозрювана зізналася, що вчинила крадіжку через важке матеріальне становище. Наприкінці робочого дня забрала з каси гроші, а також прихопила алкогольні напої та декілька пачок цигарок. Щоб приховати сліди та відвести від себе підозру, пошкодила вхідні двері до крамниці.