Продала картину та втратила понад 83 тисячі гривень: жителька Тернопільщини стала жертвою шахраїв

До співробітників Чортківського районного управління поліції звернулася жителька Тернопільщини 1989 року народження, яка стала жертвою інтернет-шахраїв.

Жінка розповіла, що розмістила оголошення про продаж картини на популярній онлайн-платформі. Незабаром з нею зв’язався нібито покупець, який висловив бажання придбати товар.

Під приводом оформлення покупки незнайомець надіслав продавчині посилання. Перейшовши за ним та виконавши подальші інструкції, жінка фактично надала стороннім особам доступ до своїх банківських реквізитів.

Після цього з її рахунку зникли 83 329 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

У поліції вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі та продажу товарів через інтернет. Не варто переходити за посиланнями, які надсилають незнайомці, вводити банківські дані на сторонніх ресурсах або повідомляти конфіденційну інформацію третім особам.

Для оформлення доставки та оплати рекомендується користуватися виключно офіційними сервісами торговельних платформ. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.