На Тернопільщині на 5 років тюрми засуджено банкіра, який привласнив 155 тисяч гривень та 6 900 доларів США

До 5 років позбавлення волі засуджено працівника банку, який привласнив 155 тисяч гривень та 6 900 доларів США

Чортківською місцевою прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення стосовно працівника банку за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що привласнив кошти установи, шляхом підроблення, зловживаючи службовим становищем.

Прокурором доведено у суді, що у середині травня 2019 року завідувач сектора касових операцій, засвідчивши своїм підписом у документах наявність готівки в касі, частину вказаних грошей привласнив. Чоловік поклав собі до кишені 155 тисяч гривень та 6900 доларів США. Службова ревізія, яку проводили наступного дня у банку, виявила нестачу цих коштів. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.

У процесі слідства банківський працівник у повному обсязі відшкодував збитки, завдані фінансовій установі на суму 335 980 грн.

Чортківський районний суд, погодившись із позицією прокурора, призначив винній особі покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій і обов’язків, пов’язаних із зберіганням та обліком грошових коштів та матеріальних цінностей, строком на 3 роки.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури