Медична реформа – це спасіння для нашої медицини, – Віктор Овчарук

Не встигли українці оговтатись від освітньої та пенсійної реформ, як Парламент ухвалив нову, давно обговорювану, медичну.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Довкола прийнятих в медицині змін точаться запеклі дискусії. Є чимало народних обранців, котрі категорично проти нововведень, мовляв, нічого доброго для простих українців вони не принесуть. А через цю реформу невдовзі закриватимуть лікарні, ФАПи, скорочуватимуть робочі місця тощо.

Аби дізнатись , що чекає на медиків Тернопільщини у майбутньому та на що сподіватися пацієнтам, ми поспілкувались із головою Тернопільською обласної ради, медиком, Віктором Вікторовичем Овчаруком.

– Реформи необхідні були давно. І те, що їх запроваджують саме тепер – дуже правильно і вкрай необхідно. Адже така медицина, яка є нині, не може існувати. Лікарі мають отримувати достойні заробітні плати. Адже отримувати, до прикладу, 3 тисячі гривень і нести відповідальність за здоров’я і життя пацієнтів – це нонсенс, – пояснює Віктор Вікторович.

Голова облради переконаний, що медицина вийде на новий, якісно вищий рівень. Адже із запровадженням реформи, запрацює і принцип «гроші ходять за пацієнтом». Відповідно до нього виникне здорова конкуренція, в інтересах медика буде надавати якісну допомогу. Саме тому добре зароблятимуть лише професіонали.

Відомо, що медицина стане платною. За що саме і скільки платитимуть люди?

– Насамперед, хочу заспокоїти жителів області. Згідно із прийнятим законом, невідкладна допомога та сімейна медицина будуть безкоштовними. Оцінюватиметься лише медична послуга на вторинному рівні. Що це означає? До прикладу, сьогодні пацієнти йдуть на консультацію до того чи іншого спеціаліста часто і без потреби. Відтепер це все буде під контролем: лише за направленням сімейного лікаря. Крім того, мені імпонує й те, що однакова відповідальність лежить як на лікарю, так і на пацієнтові. Раніше, ще за Радянського Союзу, без медогляду на роботу не брали. І не тому, що хтось так вигадав, а щоб змушувати людей стежити за своїм здоров’ям. Тож і нині пацієнти мають бути свідомими, проходити вчасно обстеження і тоді не доведеться вже звертатися на вторинний рівень, – каже Віктор Овчарук.

Також Віктор Вікторович додав, що ціни будуть єдині для всієї країни. Тобто медзаклад не зможе самотужки піднімати чи опускати вартість тієї чи іншої послуги.

Крім того, через реформу у медичній галузі запровадять чимало нового, без змін залишаються усі соціальні програми: для діабетиків, онкохворих, гемодіаліз тощо. Ймовірно, ще й запровадять співфінансування лікування, коли держава надає певну суму, а якщо пацієнт захоче кращого чи більш вартісного обслуговування – то оплачуватиме різницю.

Як бачимо, у реформі є чимало плюсів. Все ж ми попросили голову облради назвати основні недоопрацювання:

– Сьогодні ще важко сказати, що саме із нововведень добре працюватиме, а що ні. Варто почати, а тоді в процесі вдосконалювати. До прикладу, ми недавно запровадили важливу для розвитку країни реформу – децентралізацію влади. Там теж було чимало недоопрацювань, юридичних помилок. Проте ми увесь час оперативно на них реагували, збирали засідання, відправляли результати в Київ. Внаслідок спільної клопіткої роботи сьогодні в нашій області є чимало успішних громад. Головне не боятися змін – працювати пліч-о-пліч.

Насамкінець запитали у Віктора Вікторовича про те, чим найбільше переймаються медики краю: чи не будуть закривати медзаклади та скорочувати робочі місця?

– Звісно, ні. Я більше скажу, якби не цей закон, то неодмінно почалися б різноманітні реорганізації, скорочення. Тепер доля медзакладу, заробітна плата – все залежить від професіоналізму лікарів. Хочете заробляти гроші – працюйте! Я переконаний, що закон про медичну реформу – це спасіння для української медицини, – завершив розмову Віктор Овчарук.

За матеріалами газети «Свобода», Зоряна ДЕРКАЧ.