«Медицина потребує реформ, однак, вона повинна залишатись страховою» – тернопільський нардеп Михайло Головко (відео)

Однією з найважливіших і найважчих для прийняття реформ – є медична, яка цієї осені стоїть останньою до прийняття.

За весь час обговорення пропонованих владою змін у медицині реформа назбирала як прихильників, так і опонентів. Адже однією зі змін є не лише введення принципу «гроші ходять за пацієнтом», а й введення платних послуг (за окремі медичні послуги громадянам доведеться платити з власної кишені).

Тобто ще одним принципом медичної реформи є теза: «Те, що надає нам лікар є послугою,а послуга не може бути безкоштовною. Саме тому медицина повинна бути платною». Все б нічого, однак, зважаючи на рівень життя та заробітної плати населення, не кожен зможе дозволити собі окремі платні медичні послуги.

– Я повністю прихильник страхової медицини, а не платної. Тобто принцип «маєш гроші – лікуйся, не маєш – вмирай» – є неправильним. Цього я не підтримую. Страхова медицина передбачає обов’язкове медичне страхування: з заробітної плати відраховується певний відсоток і ти на цю суму отримуєш гарантовані державою медичні послуги. На жаль, на сьогоднішній день держава людям не компенсовує цього відсотку і вони не можуть отримати якісну медичну послугу, – зауважив народний депутат, свободівець Михайло Головко.

На думку народного обранця, замість введення платних медичних послуг потрібно вдосконалити систему фінансування і звітності медицини:

– Якщо в нас буде державний бюджет (держфінансування – прим.авт.), плюс буде обов’язкове державне медичне страхування – із заробітних плат, ми зможемо показувати звідки ми взяли гроші і куди вони можуть піти: на обладнання, на медикаменти, на розвиток тієї чи іншої медичної послуги. І тоді ми зможемо досягнути якісної медицини. «Просто платіть гроші, а ми переведемо їх на касу» – це не правильний підхід, – наголошує Михайло Головко.