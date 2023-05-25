17:48 | 25.05.2023
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Мешканці Лановецької громади можуть отримати посадкову картоплю

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З 24 по 26 травня, мешканці Лановецької громади (в тому числі громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб) можуть отримати до 30 кг (на одну особу) посадкової картоплі сорту Арізона.

Пункт видачі розташований за адресою: м.Ланівці, вул. Незалежності, 19 (подвір’я колишньої адміністрації).

Видача картоплі здійснюватиметься з 09:30 год до 13:00 год.

Для отримання посадкової картоплі потрібно мати при собі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

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