Мешканці Тернопільщини просять Порошенка повпливати на місцевих жителів, щоб ті не будували московську церкву

У зверненні жителі села Піщатинці, що на Кременеччині, просять Петра Олексійовича повпливати на місцевих жителів і представників партії “ЄС” братів Івана та Михайла Панчуків, а також їхнього батька старосту села – Миколу Панчука, які за словами мешканців і до цього часу відстоюють засади московського патріархату.

“​Петре Олексійовичу, ми жителі села Піщатинці Кременецького району Тернопільської області звертаємося до Вас з проханням припинити антиукраїнську діяльність членів Вашої партії на Тернопільщині, а саме: братів Івана та Михайла Панчуків, які на 9 році військової агресії рф надалі залишаються “прислужниками” і “посіпаками” так званого “московського патріархату””, – йдеться у дописі вірян.

За словами місцевих жителів, у селі розпочали будівництво храму московського патріархату навесні 2022 року, тобто у розпал російської агресії.

“Після переходу у травні 2022 року вірян парафії “Різдва Пресвятої Богородиці села Піщатинці” Тернопільської єпархії УПЦ під юрисдикцію Православної церкви України невеличка група ярих прихильників «московської церкви» на чолі з головою церковної десятки і поки що старостою села Піщатинці Миколою Панчуком … розпочали будівництво церкви на території приватної садиби без погоджувальних і дозвільних документів, напевне для збереження робочого місця “батюшці” – місцевому ідеологу “руського міра”, – наголошують небайдужі мешканці села.

Мешканці села на Тернопіллі обурені і просять Петра Порошенка відреагувати.