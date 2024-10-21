Місцеві бюджети Тернопільщини отримали понад 289 млн грн податку на нерухоме майно
За дев’ять місяців цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 289 млн 245,1 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це майже на 60 млн грн (+26%) більше, ніж у січні-вересні минулого року.
Зокрема, власники нерухомості – юридичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю 113,5 млн грн податку на нерухоме майно, що майже на 5 млн грн більше за відповідний період минулого року.
Жителі області – фізичні особи перерахували за нерухомість протягом дев’яти місяців цього року майже 175,8 млн грн цього платежу. Це на 54 більше, ніж було сплачено торік упродовж січня-вересня.
Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.