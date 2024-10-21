Безжальна війна знову принесла пекельний біль в українську родину, в усю Скориківську громаду – позбавивши життя молодого сина України, Захисника, відважного Воїна, який боронив Українську Державу від російського окупанта, повідомляють у громаді.

На жаль, знову отримали смертельну звістку.

17 жовтня 2024 року, на Харківщині,під час військової служби, внаслідок ДТП загинув наш земляк, уродженець Нового Села – ПАЛЯНИЦЯ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ 13. 01.1981 року народження.

Молоде життя обірвалося, як струна, порізавши до пекучого і вічного болю серця рідних, близьких та усіх краян.

Щиро співчуваємо сім’ї, родині, друзям, побратимам Василя…Це наша спільна біль і втрата. Хай Бог зцілить зраненні душі

Герої вічно в наших серцях. Слава і вічна пам’ять мужньому нашому Захиснику Василю!