20:44 | 21.10.2024
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Політика 

На Тернопільщині поліція візьметься за мера від “Слуги народу” через любов до руського міра

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Нещодавно ми писали про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

В тернопільську областу адміністрацію був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП), повідомляє очільник області В’ячеслав Негода.

  • За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства. Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ.

Нагадаємо, 53-річний Василь  Бойко останніх десять років обіймає посаду міського голови Почаєва. У 2020 році чоловік балатовувся від партії “Слуга народу.  А до того, з 1993 року по 2011 рік служив в органах внутрішніх справ. 

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