На Тернопільщині поліція візьметься за мера від “Слуги народу” через любов до руського міра
Нещодавно ми писали про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.
В тернопільську областу адміністрацію був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП), повідомляє очільник області В’ячеслав Негода.
- За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства. Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ.
Нагадаємо, 53-річний Василь Бойко останніх десять років обіймає посаду міського голови Почаєва. У 2020 році чоловік балатовувся від партії “Слуга народу. А до того, з 1993 року по 2011 рік служив в органах внутрішніх справ.