На Тернопільщині поліція візьметься за мера від “Слуги народу” через любов до руського міра

Нещодавно ми писали про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

В тернопільську областу адміністрацію був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП), повідомляє очільник області В’ячеслав Негода.