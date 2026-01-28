Молодий працівник на підприємстві Бережан зазнав травм через технічний інцидент

27 січня 2026 року до Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування працівника на одному з місцевих підприємств. Інцидент стався близько 05:30, коли 21-річного оператора автоматичних і напівавтоматичних верстатів затиснуло одинарним грейфером у ділянці тазу під час обслуговування виробничої лінії та заміни пошкодженої сировини.

Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень і був терміново госпіталізований. За допомогою своєчасних дій напарника, який звільнив потерпілого з-під механізму і викликав екстрену медичну допомогу, вдалося уникнути більш серйозних наслідків.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка почала з’ясування обставин події. Наразі експерти повинні встановити точні причини травмування.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Досудове розслідування триває.